Die Entfremdung der Deutschen von ihrem kulturellen Erbe

Der Fernsehsender 3sat strahlte in seiner Sendung „kulturzeit“ im Januar 2012 ein Interview mit dem russischen Regisseur Alexander Sokurov aus.

Sokurov erhielt für seine im Jahr 2011 fertiggestellte Faustverfilmung den Goldenen Löwen der 68. Internationalen Filmfestspiele von Venedig.

Obwohl Sokurov selbst nicht, bzw. nur rudimentär deutsch spricht, ließ er den Film in deutscher Sprache drehen.

Im Gespräch mit 3Sat gibt der Regisseur sowohl erstaunliches als auch beachtenswertes von sich.

Auszug aus dem Interview:

2013 lief eine erfolgreiche deutsche Filmkomödie mit dem Titel „Fack Ju Göhte“ in den deutschsprachigen Kinos. Es handelt sich hierbei wohl nur um einen kleinen Schabernack, dessen Macher wohl keineswegs böse Absichten hegten. Aber es zeigt meines Erachtens dennoch wie tief wir als Deutsche bereits auf den Hund gekommen sind.

Wie heisst es im Header des 3sat-Artikels?

Ausgerechnet ein Russe [sic!] habe die Bibel der Deutschen verfilmt und lese ihnen nun die Leviten. Blicken wir also nach Russland.

Die olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi wurden mit einer eindrucksvollen künstlerischen Darbietung eröffnet.

Nachfolgend bette ich ein YouTube-Video dieser Eröffnungsfeier ein (Dauer: 3 Stunden und 4 Minuten), um anschliessend ein paar Standbilder daraus zu zeigen.

Das YouTube-Video:

Ab 01:30:00 wird ein Film eingespielt, der die Geschichte der russischen Nation darstellt. Vom griechisch-oströmisch-byzantischen Erbe, über die ersten slawischen Siedler, die das Land urbar machten, hin zu schwedischen Wikingern (Warägern), die im 10. Jahrhundert den Grundstein legten zum Kiewer Rus, dem gemeínsamen Vorläuferstaat von Russland, Weissrussland und der Ukraine.

Schliesslich über Ivan den „Schrecklichen“ und Peter den Großen hin zum modernen Russland.

Die Waräger:

Iwan „der Schreckliche“

Peter der Große:

Russland im ausgehenden 19. Jahrhundert, (die Zeit Tolstois, Dostojewskis, Tschaikowskis …)

Die Sowjetunion in den 1930er Jahren:

Die Sowjetunion um 1960:

Das Russland von heute:

Anschliessend wurde dem Publikum im Eissstadion und an den Fernsehbildschirmen eine spektakuläre Live-Show dargeboten, bei der unter anderem verschiedene Szenerien auf die Eisfläche und Lichtskulpturen in den Raum projeziert wurden.

Ein blondes Mädchen steigt auf Artistenhänden empor:

Hier wieder Peter der Große, der die russische Flotte ausbauen und St. Petersburg gründen liess.

Der historische Stadtplan von Sankt Petersburg wurde – wie alle anderen Szenenbilder auch – plastisch auf der Eisfläche dargestellt.

Das international renommierte Bolschoi-Theater führte sodann Szenen aus Tolstois weltberühmten Epos „Krieg und Frieden“ auf. Untermalt wurden diese Darstellungen mit Musik von Tschaikowski.

(Es wurden vorher bereits die grossen russischen Literaten Puschkin und Dostojewski gezeigt)

Das moderne Russland hat sich mit dieser prächtigen und farbenfroh inszenierten Eröffnungsfeier der zusehenden Weltöffentlichkeit – und auch den zusehenden Russen! – als Kulturnation von Weltrang präsentiert, man könnte auch sagen in Erinnerung gerufen.

Die historischen Wurzeln des europäischen Russlands wurden selbstbewusst und dennoch charmant dargestellt. Zudem wurden stolz die Beträge russischer Künstler gezeigt, die zu den Glanzpunkten europäisch abendländischer Kultur zu zählen sind: Tolstoi, Tschaikowski, Dostojewski etc.

Schwer vorstellbar, dass das offizielle Deutschland eine ähnliche Feier hätte zelebrieren können (oder wollen), bei der die 1000jährige Geschichte Deutschlands, sowie bedeutende Werke deutscher Dichter, Denker und Komponisten positiv und mit Freude präsentiert worden wären.

Zum Zeitpunkt dieser Darbietung, Anfang Februar 2014 war die Krise in der Ukraine schon seit ein paar Monaten am Köcheln, freilich ohne bereits explodiert zu sein. Für mich waren diese Feierlichkeiten auch als Zeichen an die Menschen der Länder der EU (nicht zuletzt Deutschland) gerichtet. Seht her: wir bewohnen nicht nur die selbe Landmasse, sondern unsere Länder haben über die letzten Jahrhunderte hinweg gemeinsame kulturelle Pfade beschritten. Es gibt weitaus mehr verbindendes als trennendes zwischen unseren Ländern.

Die Eröffnungsfeier wurde live im ZDF übertragen und gemeinsam von Wolf-Dieter Poschmann und Anne Gellinek moderiert. Wobei was heißt hier „moderiert“? Die Darbietungen schienen das Moderatorengespann nicht sonderlich zu interessieren, stattdessen wurde keine Gelegenheit ausgelassen gegen das Gastgeberland und dessen Präsidenten Stimmung zu machen (Stichwort: „Putins Spiele“).

Da wurde beispielsweise lieber über „Pussy Riot“ schwadroniert, als sich um das eigentlich zu kommentierende Geschehnis groß zu kümmern und den deutschen Zusehern näherzubringen. Es war schmachvoll und für mich als deutschen Patrioten und überzeugten Europäer (nicht zu verwechseln mit Anhänger der EU) schlichtweg eine Schande mit welch verbalem Dreck diese feierliche Zeremonie überzogen wurde.

Als ob das Moderatorengespann einen Auftrag erhalten hätte, Russland so negativ wie nur irgend möglich erscheinen zu lassen.

Frau Gellinek war von 2008 bis 2014 Leiterin des ZDF-Studios in Moskau, seit Januar 2015 führt sie nun das Brüsseler ZDF-Studio. Wie alle ARD/ZDF-Journalisten, die für eine leitende Position nach Moskau geschickt werden, wurde sie vorher transatlantisch gebrieft. In diesem Zusammenhang ist auch einzuordnen, dass Anne Gellinek im Jahr 1994 ein Stipendium des „Arthur F. Burns Fellowship“-Programms erhielt.

Ausgewählte Stipendiaten:

In diesem Sinne wäre die Ablehnung Russlands von transatlantisch imprägnierten bundesdeutschen Journalisten rein als ein geopolitischer Akt zu betrachten. Gezielt geförderte und auf einflussreiche Positionen gehobene Journalisten propagieren – zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst – in ihren Medien die Interessen ihrer Förderkreise. Derart wird mitgeholfen ein Axiom der imperialen US-Aussenpolitik umzusetzen.

(Wobei die allermeisten Journalisten die Westbindung der BRD in einem solchen Maß verinnerlicht haben dürften, dass sie sich gar nicht groß verstellen müssen. Berufskollegen hingegen, bei denen diese innere Bindung weniger stark ausgeprägt ist, machen in der Regel keine große Karriere.)

George Friedman, der Gründer des privaten Nachrichtendienstes STRATFOR, auch bekannt unter dem Namen Schatten-CIA, äußerte sich anlässlich eines Gastvortrages beim Chicago Council on Global Affairs am 4. Februar 2015 folgendermaßen zu diesem Grundpfeiler US-Amerikanischer Außenpolitik:

(01:38) … the primordial interest of the Unites States over which we for centuries have fought wars, the first second and cold war has been the relationship between Germany and Russia. Because united they are the only force that could threaten us and to make sure that that doesn’t happen…

(10:24) For the United States, the primordial fear is… German technology and German capital, Russian natural resources and Russian manpower… the only combination that has for centuries scared the hell out of the United States.

(Quelle: George Friedman, 04.02.2015)